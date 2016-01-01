Любить жизнь, зная о ней всю правду

На меня очень сильно подействовал рассказ Тараса Шевченко, записанный в его дневнике. Рассказ такой: «Шёл я в декабре по набережной. Навстречу босяк. Дай, говорит, алтын. Я поленился расстёгивать свитку. Бог, отвечаю, подаст. Иду дальше, слышу — плеск воды. Возвращаюсь бегом. Оказывается, нищий мой в проруби утопился. Люди собрались, пристава зовут... С того дня, — заканчивает Шевченко, — я всегда подаю любому нищему. А вдруг, думаю, он решил измерить на мне предел человеческой жестокости...».

У ныние страшнее горя. Ибо горе есть разновидность созерцательного душевного опыта. Уныние же — сон души...

Ненавидеть человека за его происхождение — расизм. И любить человека за его происхождение — расизм.

Благородство — это готовность действовать наперекор собственным интересам.

Выбирая между дураком и негодяем, поневоле задумаешься. Задумаешься и предпочтёшь негодяя. В поступках негодяя есть своеобразный эгоистический резон. Есть корыстная и низменная логика. Наличествует здравый смысл. Его деяния предсказуемы. То есть с негодяем можно и нужно бороться... С дураком всё иначе. Его действия непредсказуемы, сумбурны, алогичны. Дураки обитают в туманном, клубящемся хаосе. Они не подлежат законам гравитации. У них своя биология, своя арифметика. Им всё нипочём. Они бессмертны...

Неподкупность чаще волнует тех, кого не покупают.

Деньги у меня, скажем, быстро кончаются, одиночество — никогда.

Юмор — украшение нации... Пока мы способны шутить, мы остаёмся великим народом!

Ирония — любимое, а главное, единственное оружие беззащитных.

Если дать творческую свободу петуху, он всё равно будет кукарекать.

Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то...

Свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под её лучами одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана...

Нет географической провинции, есть провинция духовная.

Какое это счастье — говорить, что думаешь! Какая это мука — думать, что говоришь!

Можно, рассуждая о гидатопироморфизме, быть при этом круглым дураком. И наоборот, разглагольствуя о жареных грибах, быть весьма умным человеком.

Снобизм — это единственное растение, которое цветёт даже в пустыне.

Единственная честная дорога — это путь ошибок, разочарований и надежд.

Скудость мысли порождает легионы единомышленников.

Мещане — это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо.

Не думал я, что самым трудным будет преодоление жизни как таковой.

Творчество — как борьба со временем. Победа над временем. То есть победа над смертью.

Молчание — огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие...

Истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду.

Порядочный человек тот, кто делает гадости без удовольствия.

Он был похож на водолаза. Так же одинок и непроницаем.

Страсть к неодушевлённым предметам раздражает меня. Я думаю, любовь к берёзам торжествует за счёт любви к человеку.

Истина далеко не всегда принадлежит большинству. Но меньшинству она принадлежит ещё реже.

Антоним любви — это даже не равнодушие и не отвращение, а банальная ложь.

Человек человеку — всё, что угодно... В зависимости от стечения обстоятельств.

Собственнический инстинкт выражается по-разному. Это может быть любовь к собственному добру. А может быть и ненависть к чужому.

Я давно заметил: когда от человека требуют идиотизма, его всегда называют профессионалом.

Где больше шума, там и собирается народ. Может, в шуме легче быть никем?

У одних есть мысли. У других — единомышленники...

В любой ситуации необходима какая-то доля абсурда.

Бессмысленно внушать представление об аромате дыни человеку, который годами жевал сапожные шнурки...

Слабые люди преодолевают жизнь, мужественные — осваивают.

Обаяние, как известно, уравновешивает любые пороки.

Благородный человек воспринимает любое несчастье как расплату за собственные грехи. Он винит лишь себя, какое бы горе его ни постигло.

Комплекс неполноценности способен загубить человеческую душу. Толкнуть человека на ужасающие злодеяния. А может и возвысить до небес.