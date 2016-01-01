"По млечному пути", "Одиссея"

По млечному пути (2016)

«Эта картина не про меня, но она могла бы быть моей биографией», — так сказал Эмир Кустурица о своём последнем фильме «По млечному пути». Главную роль сыграл сам режиссёр, а его партнёршей стала итальянская кинозвезда Моника Белуччи.

Описать сюжет фильма как историю любви на фоне гражданской войны было бы слишком просто. Скорее, это сказочный мир, живущий по своим законам, куда врываются силы зла — иностранные завоеватели — с целью уничтожить всех обитателей. В этом фантастическом зоопарке, где умные ослы, мудрые змеи и ручные медведи оказываются куда милосерднее и рассудительнее, чем люди, есть место только одному подлинному человеческому чувству: любви. А любовь, как известно, не исчезает, даже когда влюблённых разлучает смерть.

Эту картину с удовольствием посмотрят поклонники мэтра балканского кино, предвкушая его «фирменный стиль». А для почитателей Моники Белуччи станет открытием роль, показавшая новые грани актёрского мастерства кинодивы. Но самое главное ждёт зрителя в финале, который, пожалуй, глубоко оценить сможет только верующий человек.

Тимур и его команда (1941)

В рубрике Кинохроники мы решили продолжить гайдаровскую тему. Сколько чудесных экранизаций произведений писателя стоит посмотреть!

Например, картина «Судьба барабанщика» 1955 года особенно дорога киевлянам, где запечатлён старый Киев, которого уже не увидишь. Днепровские склоны, улочки Киево-Печерской лавры и целые кварталы одноэтажных домишек давно сметены цивилизацией XXI века.

Новогодний «Чук и Гек», музыкальный «Бумбараш», поэтичная «Голубая чашка» — эти фильмы чудесно объединят перед экраном всю семью.

Картину «Тимур и его команда» снимали перед самым началом войны, сценарий был близок к тексту повести, но несколько эпизодов режиссёр фильма Александр Разумный попросил писателя всё же переделать. Начало войны сорвало съёмочный процесс, работу пришлось притормозить, но Гайдар пообещал прислать последний переписанный фрагмент. Это было отцовское письмо с фронта, адресованное главной героине Жене. «Учись хорошо, много работай, и тогда в самых тяжёлых боях я буду счастлив, горд и спокоен». В день, когда озвучивали этот эпизод, на киностудию пришла весть о гибели писателя. Вся съёмочная группа замерла, ведь эти слова прозвучали как завет самого Гайдара будущим поколениям.

Молчание моря (2004)

Французская провинция с её тихим укладом маленького городка, 1940-й год. В доме у моря, где не так давно жила шумная, большая семья, обитают всего два человека: пожилой почтенный господин и его юная внучка. Барышня — преподаватель музыки, оттого в доме не умолкает рояль, оживляя опустевшие комнаты музыкой Баха и Шопена. Но внезапно течение мирной жизни нарушают незваные гости: в доме на правах нового законного хозяина поселяется немецкий офицер. Во Францию пришли гитлеровские войска. Что ж, у французов есть ответ — Сопротивление.

Картина рассказывает о взаимоотношениях людей, которых в одно мгновение война сделала врагами, об универсальности языка искусства, о мужестве и преданности своим убеждениям. Оккупированная Франция не понесла таких потерь, как наша страна. Известен факт, что число сдавшихся в плен французов значительно превышало число тех, кто был в рядах Сопротивления. Но французские партизаны внесли свой вклад в победу над фашистской Германией, и их подвиг достоин восхищения.

Одиссея (2016)

Вряд ли можно остаться равнодушным к зрелищным фильмам о красоте нашей Земли. Особенно восхищают съёмки из космоса и подводного мира, ведь мало кто из зрителей так легко может в буквальном смысле нырнуть в эту параллельную реальность. А первооткрывателем этого документального жанра был Жак-Ив Кусто — океанограф, человек невероятно смелый, настоящий мечтатель и любитель приключений. Ему принадлежит немало изобретений и уникальных открытий. Биография самого героя не безупречна, в его жизни были ошибки, падения и страсти, оставляющие след на всю жизнь, но своим даром первооткрывателя он покорил сердца многих людей.

Фильм «Одиссея» рассказывает о пути первопроходца, о красоте и бесконечной загадочности нашей планеты и о том, какой хрупкой оказывается эта гармония мира, которой мы любуемся, но и одновременно уничтожаем. Гигантские опасные акулы, разноцветные коралловые рифы, айсберги и бесконечность океана — фильм полон потрясающих подводных сцен, от которых захватывает дух.