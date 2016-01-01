Это Господь преподобному Ионе Киевскому сказал. Когда приходил утешить его, пребывающего в глубокой скорби. Да, и святые скорбели и падали духом, но тем явственней и зримей проявлял глубину Своей любви к людям Благой Бог. Преподобный оставил воспоминания о том посещении — чтобы и в нашей жизни звучали эти Христовы слова.

...Я был сильно уязвлён сердцем в своей скорби — даже до ослабления. Совершенно слёг, едва дух переводил и так лежал почти без памяти. Было и немного слёз, и какое-то тяжёлое давление духа, так что я никак не мог укрепиться и не поддаться сему давлению. Лежал, и у меня была только одна мысль, только об одном я просил Господа Бога, Божию Матерь и всех святых: «Помогите же мне в сей час отчаянной скорби». <...>

...И вот кто-то входит ко мне и говорит: «Благодать, милость и мир Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа здесь со входом Его есть». Пришедший стал поодаль и говорит: «Хороший воин, но нетвёрдый, нетерпеливый и нерешительный». Коснулся Своей рукой моей левой руки и говорит: «Зачем ты опять поддаёшься смятению и изнеможению — разве ты оставлен? Встань на ноги и прими силу и бодрость духа», — и взял мою руку. Я не понял, Кто это был, но глаз своих так и не открыл, как у меня есть обычай — в потёмках глаза у меня всегда закрыты. <...>

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..Но когда я открыл глаза, то увидел великий свет и Его сияние... И Он говорит: «Отчего так скорбишь?» И я, окаянный, наконец-то ясно узрел и познал Господа Бога Спаса моего Иисуса Христа. И Он говорит мне ласковое слово, исполненное милости, любви, сладости и жизни: «Смотри и потрогай Мои руки, ноги, язвы Моего ребра и познай, что Я не привидение... Я ранами Моими пришёл исцелить тебя, так же, как и других подобных тебе малодушных».

И благоизволил Всеблагой Владыка показать руки, язвы, раны от гвоздей глубокие и большие, Свои кровавые ноги, на которых раны были ещё более глубокие, окровавленные, живые, как сейчас прободенные; потом Своё Божественное ребро и говорит: «Смотри, не бойся, осяжи, посмотри, ибо Я пришёл спасти человека. <...>

Таковы дела Мои, воля и хотение, чтобы всем спасёнными быть и помогать благотекущему в напастях. Я пребываю со скорбящими, гонимыми и страждущими. С радующимися Я радуюсь, и если кто имя Моё где-либо помянёт, там Я пребываю. И ты, боголюбимый инок, отныне бодрствуй, стой твёрдо и мужественно и никогда не впадай в малодушие, потому что Я с тобой...

Ещё говорю тебе: не помышляй, будто Я далеко от тебя, и не допускай этих мыслей, пусть не остынет дух твой, ведь Я всегда с тобою...»

Из книги «Житие преподобного Ионы, Киевского чудотворца»