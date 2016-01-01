"Римские каникулы", "Кон-Тики" и другие фильмы





Римские каникулы (1953)

Как правило, имя Одри Хепбёрн вызывает у публики восторг и готовность смотреть любой фильм с её участием. Картина «Римские каникулы» — одна из первых ролей актрисы в кино. Волновалась она неимоверно, а статусные, «звёздные» партнёры забавлялись от души, подшучивая над неопытной Одри.

Один из знаменитых эпизодов фильма — где Уста Истины «откусывают» Грегори Пеку руку — был придуман как розыгрыш для юной актрисы. Визг Одри в кадре — не задумка сценариста, а её естественный испуг. В фильме, как в зеркале, отразились лёгкость, элегантность и очарование юности актрисы. Американский национальный реестр фильмов дал картине статус шедевра, «имеющего особое культурное, историческое и эстетическое значение».

Но если уж приключения с Одри Хепбёрн, то по-королевски! События комедии переносят зрителя в середину ХХ века. Юная принцесса Анна с многочисленной свитой прибывает в Вечный город с официальным визитом. Ей предстоят скучнейшие аудиенции с важными итальянскими персонами, благотворительные вечера и торжественные открытия чего-то там... А настоящая, интересная жизнь кипит совсем рядом, вон там, за окном палаццо Барберини, в котором томится принцесса.

Эта американская комедия с итальянским обаянием получила множество наград, но главная награда — любовь нескольких поколений зрителей по всему миру.

Кон-Тики (2012)

Своё название кинокартина норвежской творческой команды позаимствовала от плота «Кон-Тики», на котором состоялось грандиозное путешествие и совершён целый ряд научных открытий. Фильм-хроника посвящён истории экспедиции 1947 года под руководством знаменитого учёного-путешественника Тура Хейердала. Шестеро скандинавов-храбрецов доплыли на деревянном плоту из Перу до Полинезийских островов в Тихом океане. Тур Хейердал предпринял эту, откровенно говоря, авантюрную затею, которую многие считали самоубийством, чтобы доказать, что Полинезия была заселена из Латинской Америки, а не из Азии, как считалось до того.

Путешественники провели на плоту 101 день и проплыли почти 7000 километров. И на этом долгом пути их ожидали самые опасные приключения. Кстати, команда снимала свой долгий морской путь на камеру и по завершении экспедиции показала публике фильм, который был удостоен «Оскара».

Книга Тура Хейердала «Экспедиция „Кон-Тики“» переведена на 66 языков мира и стала бестселлером приключенческой литературы XX века.

Невероятная жизнь Уолтера Митти (2013)

«Видеть мир вокруг, познавать его опасности, смотреть сквозь стены, находить друг друга, становиться ближе, чувствовать — в этом назначение жизни», — таков девиз знаменитого американского журнала «Life», несколько десятилетий радовавшего читателей своими публикациями. Издание всегда отличалось особым подходом к фотоматериалам: акцент был на потрясающие кадры, добыть которые авторам стоило невероятных усилий.

Но вот пришла новая эра. Интернет изменил мир, а с его появлением поменялось и мышление людей. Журнал закрывают, а сотрудников отправляют на все четыре стороны: мир больше не нуждается в их услугах. Среди них и Уолтер Митти, начальник фотолаборатории журнала.

Не раскрывая сюжета фильма, хотела бы сказать о том, что эта картина — своеобразный гимн «маленькому человеку», всем тем, кто мечтал в юности о великих свершениях, но в жизни скромно и преданно трудился над общим делом.

Особо хочется отметить роль знаменитой Ширли Маклейн. В фильме она сыграла мать главного героя — американскую пожилую маму и хозяйку дома, хранительницу старых добрых традиций того времени, когда друг другу писали письма и дарили книги с подписями «на добрую память».

Дом. История путешествия (2009)

Документальный фильм французского фотографа и режиссёра Яна Артюса-Бертрана потрясающе зрелищный. Приготовьтесь два часа созерцать с высоты птичьего полёта красоту планеты Земля и... безжалостное её уничтожение. Отснятый материал в некоторых странах был запрещён к показу: что-то было изъято властями Индии и Китая, а в Аргентине, недолго думая, всю съёмочную группу арестовали и поместили в тюрьму, где им пришлось провести неделю. Что ж, кому-то деньги и власть дороже правды...

Фильм «Дом. История путешествия» — это свидетельство гражданина мира, который хочет представить своё видение Земли. Не только её красоты, но и её заблуждений. За завораживающими кадрами скрывается беспокойство автора.

Сегодня нам необходим новый взгляд на взаимоотношения между жителями, экономикой и экологией. Очевидно, что мы ежедневно губим, уничтожаем свой дом. Экономика находится в конфликте с природными системами, истощаются ресурсы, зашкаливает количество углекислого газа в атмосфере, повышается уровень Мирового океана, гибнут коралловые рифы, исчезающие виды животных и растений пополняют Красную книгу...

Кинокартина — путешествие по нашему Дому в поисках себя и с отчаянной надеждой на прозрение.

Варвара Шуваликова