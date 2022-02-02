Суть твоего покаяния

Духовная жизнь немыслима без регулярного причащения Святых Христовых Таин, а перед Причастием необходимо исповедоваться. Как не допустить, чтобы живое покаяние превратилось в пусть регулярную, но формальную исповедь? Когда из месяца в месяц, из года в год перечисляются одни и те же грехи, которые вроде бы и прощаются нам, но... остаются с нами.

Ответы на эти и многие другие вопросы содержатся в бесценной «Книге об исповеди» преподобного Никодима Святогорца, короткий отрывок из которой и предлагает «Отрок» в тему номера.

О том, что грехи должны открыться или здесь, или Там

Одно из двух: или здесь одному духовнику тебе нужно открыть грехи свои, брат, или там страшному Судии. Если ты скроешь их здесь, знай, что там их несомненно выставит на позор перед всеми ангелами и людьми страшный Судия к твоему великому обличению: Обличу тя, — скажет Он тебе, — и представлю пред лицем твоим грехи твоя.

И что я говорю: Судья? Сами неисповеданные грехи твои обличат тебя тогда и выставят тебя на позор на оном всемирном судилище: Накажет тя отступление твое, и злоба твоя обличит тя (Иер. 2, 19).

Поэтому и божественный Златоуст советует тебе, говоря: «Ты грешен? Приди в церковь, припади, восплачь. Ты согрешил? Исповедай Богу грехи твои. Скажи здесь, чтобы там пред тысячами ангелов или людей, стыдясь, не подвергнуться обличению. Скажи мне: что лучше — здесь в церкви исповедаться одному Богу и духовному твоему отцу или там при стольких тысячах быть выставленным на позор?».

О том, что если останется неисповеданным один-единственный грех, останутся непрощёнными и прочие

Но если ты исповедаешь все свои грехи и скроешь из-за стыда только один, знай, что не только все исповеданные тобою грехи останутся непрощёнными, но ты прибавишь себе и ещё один грех — кощунство, из-за этого сокрытия, как говорит в чине исповеди иерусалимский Хрисанф.

Поэтому один учитель благоразумно советует тебе, если ты хочешь победить диавола, возбуждающего в тебе стыд, называть прежде всех остальных тот грех, которого наиболее стыдишься.

О том, что исповедь должна быть решительной

Ты должен исповедоваться решительно. То есть перед духовником принять твёрдое и непоколебимое решение — при содействии Божественной благодати, — что предпочитаешь тысячи раз умереть, нежели ещё раз согрешить по своей воле. Потому что, если ты не примешь такого решения в сердце своём, мало пользы принесут тебе сокрушение, твоя исповедь и покаяние, как говорят все вообще учители.

Поэтому не принимающие такого решения одной рукой держатся за духовника, а другой — за грех; исповедуются устами, а сердцем помышляют о том, чтобы снова совершить грех, уподобляясь этим псу, который, изблевав, возвращается к своей блевотине, и свинье, которая, омывшись, снова валяется в старой грязи, как говорит святой Пётр: Случися бо им истинная притча: пес, возвращься на свою блевотину, и: свиния, омывшися, в кал тинный (2 Пет. 2, 22).

Они, как говорит священный Августин, не отсекают грех, но откладывают его на другое время и исповедаются только по привычке, потому что наступает, предположим, Пасха или Рождество или потому, что им угрожает смерть, а не истинно.

Читаем в Патерике, что один авва видел души, которые сходили в ад, как спускается снег на землю зимой. И почему? Не потому, что христиане не исповедуются (ибо редко кто умирает, не исповедавшись), но потому, что не исповедаются хорошо, с решимостью больше не грешить, потому, что не раздирают сердце своё истинной болью решительного исправления, но раздирают лишь свою одежду, согласно пророку, ложной и лицемерной болью: Расторгните сердца ваша, а не ризы ваша (Иоил. 2, 13).

И какую пользу ты получишь, брат мой, если скажешь только: я согрешил, каюсь? Точно так же «я согрешил» сказали и Саул, и Иуда, но это не принесло им пользы.

Поэтому и великий Василий говорит, что не получает пользы от исповеди и вообще не исповедается говорящий только, что согрешил, однако пребывающий опять во грехе и не имеющий к нему ненависти. И что не получает никакой пользы от того, что духовник простил его неправды, если опять творит неправду: «Потому что и не тот, кто сказал: „Я согрешил“, исповедается, но, по псалму, нашедший свой грех и возненавидевший; ибо какая польза больному от усердия врача, когда он предаётся пагубным житейским удовольствиям? Так нет никакой пользы от прощённых неправд ещё творящему неправду».

Вся суть твоего покаяния заключается в том, чтобы решиться изменить жизнь. Не говори: «Если смогу, исправлюсь» или: «Я хотел бы не грешить» — не так. Но скажи: «Я решил исправиться, хочу больше не грешить» с такой твёрдой, непоколебимой и решительной волей, как «не желаю выпить чашу, наполненную ядом», как «не желаю броситься в пропасть» и как «не желаю убить себя самого».