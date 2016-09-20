В тяжёлые минуты не дай мне забыть...

Слова утренней молитвы оптинских старцев можно перебирать в уме в течение дня, как драгоценный жемчуг. Вспоминает о них в своих беседах и известный греческий проповедник архимандрит Андреас (Конанос). Специально для читателей «Отрока» был выполнен перевод размышлений отца Андреаса, собранных в его книге «Сад в глубине души».

В молитве святых отцов говорится: «Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твёрдым убеждением, что на всё святая воля Твоя». Всё, что бы я ни услышал в течение дня, Господи, дай мне принять с душевным спокойствием и верою, что Ты знаешь всё, что случается, и Ты попускаешь это. И если Ты это попускаешь, то из этого выйдет что-то хорошее. Вдумайся внимательно в то, что я сказал: «Если Ты это попускаешь». Это не значит, что я не постараюсь изменить то, что случилось.

К примеру. Объявлены результаты экзаменов, и ты узнал, что провалил их. Это не значит, что такое попустил Бог и что ты должен сказать: «Ну и отлично, что провалил экзамены, я не пойду их пересдавать, и даже не пойду в школу. Я провалил экзамен. Значит — я сдаюсь!» Не это имеется в виду. Ты заново сдашь экзамен. Но без нервов, без чувства тревоги, гнева и обиды. Ты скажешь: «Поскольку я провалил экзамен, я сначала должен принять это со спокойной душою и трезвым умом. А потом я постараюсь пересдать».

Мы не способствуем изменениям в нашей жизни, ропща по разным поводам, которые возникают. Сначала нужно посмотреть на них с душевным спокойствием и принять их. А после этого повторить попытку.

И говорится далее: «Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобой». Ключевая фраза здесь — «не дай мне забыть». А мы забываем. Как много раз ты мне говорил: «Как прекрасно то, о чём мы сейчас говорим! Как прекрасно то, что мы слышим! Что же происходит после того, как мы забываем?» Ум забывает. Человек отвлекается. Забывается. Мы слышали и жили прекрасными моментами нашей жизни, но потом их забыли. В трудный час искушения мы их не помним. Все мы говорили о любви, прощении, долготерпении. Но когда пришла проблема, мы всё забыли. А потом мы удивляемся: «Я прочитал столько книг... Куда всё это делось?»

Говорит мне один: «Ты прочитал третий том такого-то отца? Ты взял пятый том другого святого?» Да, я прочитал. И что произошло? Я дошёл до третьего тома, но первую страницу первого тома я не применил в своей жизни. Не применил хотя бы одну страничку! Что же я вспомню в час искушения?

«Научи меня, — говорится далее, — прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая». Ты делаешь это? Живёшь ли ты таким образом, что никого не обижаешь? Можешь ли ты сказать: «Вчерашний день я провёл так, что не обидел никакого человека, не дал повода кому-либо на меня обижаться, я никого не расстроил и не был причиной огорчения или смущения»? Это и является нашей целью. Но не думай, что это легко, и не отчаивайся, если тебе это не удаётся.

К сожалению, все мы кого-то расстраиваем и бываем причиной недоразумений. Это присуще человеку. Задача в том, чтобы эти недоразумения не были вызваны каким-либо пустяком или чтобы, по крайней мере, мы не были виновниками этого. Будем стараться сдерживать себя мыслями о Боге и молитвой. Смягчи свою душу. Не распыляйся по мелочам!

Перевела с новогреческого Анастасия Будник