Вкус чудес, Зеркало, Питер Fm и Короткие встречи

Питер FM (2006)

«А помнишь, в первом классе у тебя тоже был серый костюм? Я же тебя знаю почти всю жизнь! Ужас...»

Действительно, ужас — с первого класса дружить, а накануне свадьбы вдруг почувствовать, что не хочешь больше иметь с этим человеком ничего общего. Почему отношения заходят в тупик? Что мы делаем не так — настолько, что это заставляет тех, кто нам нравится, буквально сбегать и прятаться?

Создатели фильма задаются этими вопросами и ищут на них ответы в прекрасном городе. Разводные мосты, мокрые улочки, бесчисленные каналы должны были получить «Оскар» за роли второго плана. А в главных ролях снялись актёры настолько неподражаемые, что совершенно заслуженно после премьеры все они проснулись знаменитыми.

«Питер FM» поразительно заряжен энергетикой молодости и творчества. Он смотрится, будто аттракцион 5D: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание — всё задействовано максимально, пока герои киноленты гуляют по городу под замечательный саундтрек, едят спагетти и проливают кофе на плиту. Или когда Маша, опаздывая на встречу к Максу, на бегу теряет туфли и колет босые ноги о камушки мостовой...

«Люди, не будьте занудами!» — словно кричит фильм каждым своим кадром. А от себя добавим: особенно в любви.

Юлия Коминко

Вкус чудес (2015)

Согласитесь, бывают дни, когда от череды неудач опускаются руки, а единственное, чем можно себя утешить, так это добрым фильмом про то, «как кому-то было очень плохо, а потом стало хорошо». И что самое интересное — ведь помогает! «Вкус чудес» французского режиссёра Эрика Бенара — именно такая картина.

Луиза — молодая женщина с двумя детьми, задёрганная бытовыми проблемами, долгами и бесперспективностью своего бизнеса. Случайно она знакомится с чудаковатым Пьером, погружённым в свой, ни на что не похожий мир.

Но Луизе некогда разбираться в тонкостях души Пьера, у неё на это нет ни времени, ни желания. «Капиталистический рай» приготовил ей прочный капкан в виде пожизненного кредита и лишения всего имущества. Уютный дом в Провансе, сад, урожай — всё то, над чем она трудилась долгие годы, придётся отдать новым хозяевам жизни, а плодовые деревья, которые радовали семью из года в год, — нещадно срубить. Такой вот почти «Вишнёвый сад» на французский манер. Но, слава Богу, чудеса на свете всё-таки существуют...

Картина наполнена любовью к живописному краю. Глазами главных героев зритель созерцает бескрайние лавандовые поля, любуется закатами над пшеничным полем. А ещё слышит пение птиц и стрекот цикад в знойный полдень. Как же прекрасна эта земля! И уберечь её красоту может только человек с чутким сердцем.

Короткие встречи (1967)

Этим летом ушла из жизни Кира Муратова — легендарный режиссёр, которая всю жизнь была для зрителя загадкой и оставила нас, так и не раскрыв тайны своего творчества. Её любимая тема в кинематографе — человеческое несовершенство, а герои, по определению самого автора, — «маленькие люди, с неграндиозными обманами и извилистыми сюжетами», за которыми она наблюдала с неподдельным любопытством.

Свой первый полнометражный фильм «Короткие встречи» она сняла в 1967 году. Главные роли исполнили Владимир Высоцкий, юная дебютантка Нина Русланова и сама молодая Кира. Это реалистическая, почти бытовая история про мужчину и двух разных женщин.

После выхода картины государственные «вершители судеб» на долгие годы запретили Муратовой снимать. Её ленты лежали на полках десятилетиями, а потом получали престижные мировые награды. Независимый характер, отстранённость, любовь к уединению и отвращение ко всякой шумихе — такой зрители запомнили Киру Муратову. Великие актёры современности: Рената Литвинова, Алла Демидова, Олег Табаков, Сергей Маковецкий и многие другие считали подлинным счастьем попасть к ней на съёмочную площадку. Кино Муратовой не стареет, а картины уже в наше время принесли своей создательнице мировую славу.

Зеркало (1975)

Имя Андрея Тарковского вписано в летопись мирового кинематографа. Это, пожалуй, самый известный и мощный русский режиссёр. Его первый фильм «Иваново детство» принёс советской стране венецианского «Золотого льва».

Тарковский в кино — как Фёдор Михайлович Достоевский в русской литературе, поэтому все фильмы Тарковского посмотреть просто необходимо.

Картина «Зеркало» — воспоминания детства. Пронзительные, живые эпизоды о времени и о семье, переплетение детских впечатлений и сновидений взрослого, когда тенями из прошлого приходят недосказанные слова, невыраженная любовь и то сложноописуемое, щемящее чувство, когда оказывается, что именно там, в детстве, ты пережил самые счастливые моменты своей жизни.

Тарковский стал легендой и классиком ещё при жизни. Его фильмы изучают, ему подражают, его работы вошли в мировой золотой фонд кино. И в «Зеркало» не просто всматриваются, но смотрят и находят каждый что-то своё.

Фильм — это и невероятные, красивые кадры, натюрморты, снятые одним планом — гениальная работа оператора Владимира Рерберга, который наравне с Тарковским заслуживает восхищения и вечной памяти.

Варвара Шуваликова